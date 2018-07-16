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16 Temmuz 2018 16:49

Acıgöl’de diş kliniği açıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan ve Çayırlık Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde açılışı yapılan 10 yataklı Acıgöl İlçe Entegre Devlet Hastanesine bağlı olarak Diş Kliniği açıldı.

Acıgöl’de diş kliniği açıldı

16 Temmuz 2018 16:49


Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bulunan Acıgöl Entegre Hastanesinde artık hastalar Diş’le ilgili tedavileri için Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gelmeden ilçedeki Entegre Hastanesindeki Diş Kliniğin de yaptırabiliyor.


Hastalar bu hizmetin Acıgöl’e gelmiş olmasından son derece memnun kaldıklarını dile getirerek başta bu hizmetin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri, Acıgöl Entegre Hastanesi Yöneticileri ve Diş Kliniği Hekimi ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.




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