2018/2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak projeler ile Acıgöl ilçesinde eğitim gören öğrencilerin yararlanacağı gökyüzü okuluma geliyor projesi ile merkez, kasaba ve köy okullarındaki öğrencileri uzay ile tanışacak. Geleceğim Kodlamada projesi ile Acıgöl Merkez ve Tatlarin Kasabasındaki 5, 6,7. Sınıf öğrencileri robotik kodlama ile hayallerine işleyecek, kod okuryazarlığı kazanarak yazılım altyapısı kazanacaklar.

Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Çatkılı, “Proje hazırlama sürecinde emekleri geçen tüm meslektaşlarıma, Acıgöl ilçesinde eğitim gören öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.