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11 Mayıs 2018 10:15

Acıgöl’de kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Acıgöl ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Acıgöl’de kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

11 Mayıs 2018 10:15


Acıgöl Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından ilçede düzenlenen kurumlar arası voleybol müsabakaları oynanan final maçları ile sona erdi. Kurumlar arası voleybol turnuvasında birinciliği Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü elde ederken ikinciliği Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı, üçüncülüğü Karapınar Şeyhül Kurra İbrahim Tanrıkulu Hafızlık Kuran Kursu elde etti.


Kurumlar arası voleybol turnuvasında birinci olan takım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kupayı Acıgöl İlçe Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı verirken ikinci olan takıma Gençlik Hizmetleri ve spor İlçe Müdürü Murat Çakar, üçüncülük kupasını Halk Eğitim Merkezi Müdürü Caner Ertaş verdi.


Kupa törenin ardından kutlama ve ikramlar yapılarak tören sona erdi.




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