Acıgöl’de sportif etkinlikler ve dini bilgiler yarışması düzenlenecek

Acıgöl Kaymakam Vekili Çağlar Tekin öncülüğünde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ilçede yaz Kuran kurslarına katılan 100 erkek 60 kız öğrencinin katılımı ile sportif etkinlikler yarışması ve dini bilgiler yarışması düzenlenecek. İlçe Kaymakam Vekili Çağlat Tekin başkanlığında yapılan toplantı sonrasında öğrencilerin yaz tatillerini hem spor yaparak hem de dini bilgiler konusunda en güzel bir şekilde geçirmelerinin amaçlandığı belirtildi.