İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adliyeye sevk edilen 4 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı

Nevşehir’de tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık şüphesiyle adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1’i sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Nevşehir'de tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık şüphesiyle adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.


Nevşehir'de 2'si kadın 4 kişi, tırnakçılık yöntemiyle Cami Cedit Mahallesi Kebir Sokak'ta 2 kişiden bin 550 lira çaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları Derinkuyu'da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırtına A., Sevda A., Emre T. ve Cüneyt K., savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Fırtına A., Emre T. ve Cüneyt K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sevda A. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.