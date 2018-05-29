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29 Mayıs 2018 14:40

Afgan öğrenciler temsilcisi Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Afganistan öğrencileri temsilcisi Zamanullah Zamani, Rektör Prof.

Afgan öğrenciler temsilcisi Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

29 Mayıs 2018 14:40

Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.


NEVÜ Afganistan öğrencileri temsilcisi Zamanullah Zamani ve Yardımcısı Milad Haşimi’yi makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendilerine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.


Ziyaretlerinde NEVÜ’de eğitim-öğretim gören Afganistan uyruklu öğrencilere yönelik talep ve istekleri dile getiren Zamanullah Zamani, kendilerine her daim destek olan Rektör Bağlı’ya teşekkür etti. NEVÜ’de eğitim-öğretim gören bütün öğrencilerin talep ve önerilerine daima açık olduklarını belirten Rektör Bağlı, “Bizler, üniversitemize gerek yurdumuzun çeşitli bölgelerinden gerekse farklı kıtalardan gelen bütün öğrencilerimizin kaynaşmasına, kültür alışverişinde bulunmasına, onların daha iyi bir eğitim almalarına yönelik çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu nedenle sizlerin talep ve görüşleriniz de bizler için çok önemli. Çünkü ancak bu şekilde sorun ve talepleri en kısa zamanda çözüme kavuşturmuş oluruz” diye konuştu.


Rektör Bağlı ile bir süre görüşen Zamani, ziyaret sonunda Bağlı’ya üzerinde “Gönül Birliği Dil Birliğinden Daha Güzeldir’ yazılı tablo hediye etti.




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