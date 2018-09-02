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02 Eylül 2018 12:27

Ağaca çarpan bisikletçi hayatını kaybetti

Salcano Kapadokya Dağ Bisiklet yarışmasında ağaca çarpan 48 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti.

Ağaca çarpan bisikletçi hayatını kaybetti

02 Eylül 2018 12:27


Salcano Kapadokya Dağ Bisiklet yarışmasının bugün düzenlenen etabında 48 yaşındaki Mustafa Karslıoğlu, ağaca çarparak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Salcano Dağ Bisiklet festivalinin bugün düzenlenen yarışmasında Ürgüp ilçesinde virajı alamayan Mustafa Karslıoğlu önce ağaca daha sonra da trafik levhasına çarptı. Yarışmacıya ilk müdahaleyi yarışmayı takip eden diğer yarışmacılar yaparak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karslıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.


48 yaşındaki sporcunun cenazesi Ürgüp Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.




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