AK Parti Eylül ayı genişletilmiş il danışma meclis toplantısı yapıldı

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen düzenlenen Eylül Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı divanın oluşturulması ile başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlanan toplantının açılışında konuşan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Teşkilatı olarak 24 Haziran seçimlerinde oldukça yoğun bir çalışma sürecinin yaşandığını belirtti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için de il teşkilatı olarak tüm ekip arkadaşları ile birlikte bir çalışma dönemine daha giriştiklerini dile getiren Yanar, her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de de aynı çalışmanın daha da üzerinde bir performans içerisinde sürdürüleceğini ifade etti.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ TESİS EDİYORUZ

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç'in çalışmalarına ilişkin toplantıya katılanlara sunum yapmalarının ardından konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde özellikle durduğu gönül belediyeciliğini Nevşehir'de tesis etme adına çalıştıklarını belirtti. Seçen şöyle konuştu: “milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliğini şehrimizde uygulamak adına, elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” dedi.

HALKIMIZIN İHTİYAÇLARINA KARŞILIK VERECEK HİZMETLER ÜRETİYORUZ

3 Mayıs 2018 tarihinden bu güne kadar yapılan bazı belediye çalışmalarına değinen Seçen, büyük bir turizm merkezi konumundaki Nevşehir'de yaşayan herkesin daha iyi şartlarda yaşaması için çaba harcadıklarını dile getirdi. Seçen konuşmasını daha sonra şöyle devam ettirdi: “ Bu şehir bizim, bu şehir hepimizin. Bu bilinçle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Büyük bir turizm cenneti olan şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın daha iyi şartlarda yaşaması için vekillerimiz, teşkilatımız ve mesai arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki görev sürem içerisinde de, vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık verecek hizmetler ortaya koymaya devam edeceğim. Ne kadar zor ve sorumluluk gerektiren bir görevle onurlandırıldığımın şuuru içerisindeyim. bilincindeyim. Ortak akılla, dayanışma içerisinde, belediyedeki bütün personel arkadaşlarımla Nevşehir'e büyük hizmetler yapacağız. Mevcuttaki projelerimiz, imkanlarımız doğrultusunda devam edecektir. Bu azim ve kararlılık içerisinde vatandaşlarımızın da destekleri ile kaynaklarımızı maksimum verimlilikte kullanarak, daha da güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.”

BELEDİYEMİZİN KAPISI TÜM HALKIMIZA AÇIK

Göreve geldiği andan itibaren hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm hemşehrilerine belediye kapılarını sonuna kadar açtığına vurgu yapan Seçen “ Göreve geldiğim günden itibaren belediyenin kapısını sizlere ve tüm Nevşehir halkına sonuna kadar açtım. En önemli unsur olan istişare yöntemini, belediyemizde yönetim anlayışı olarak benimsedim. Sürekli halkımızın yanında olmaya çalıştım. Onları ziyaret ederek, sorunları dinledim.

EFENDİ DEĞİL, HİZMETKÂR OLMAYA GELDİK

Belediyemizde halk günü uygulaması ile de vatandaşlarımızı belediyemizde misafir ederek düşüncelerini ve sorunlarını dinledim. Efendi olmaya değil, Hizmetkâr olmaya geldik. Onların düşüncelerini ve isteklerini elimizden geldiğince yerine getireceğiz. Şehrimizin bütün mahallelerinde asfalt seferberliği başlattık ve bütün hızımızla Nevşehir'imizin yollarını düzenlemeye devam ediyoruz. Bunun yanında bozuk olan kilitli parkeleri de tamir ederek, vatandaşımıza daha rahat ulaşım sağlamaya çalışıyoruz .İlimizdeki parklar tamamen yenilenmekte ve ihtiyaç halinde yeni parklar halkımızın hizmetine açılmaktadır.Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sonrasında Millet kıraathanesi projemizi de başlattık. Bey konağı olarak bilinen konak şuanda tadilat halinde ve kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. İçerisinde kütüphane, günlük gazeteler, bilgisayar ve internet yer alacak ve halkımızın kullanımına açılacak. Ayrıca burada vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunacağız.” dedi.

BELEDİYE HİZMET BİNASI YOL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Yapımı devam eden yeni Belediye Hizmet binasının bu yıl sonuna kadar tamamlanması için yoğun bir çaba harcadıklarını anlatan Seçen “İnşaatı devam eden Belediye hizmet binamız da bu yılsonu itibariyle teslim alınacak ve yeni binamızda halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Külliye yönetimi değiştirilmiş olup, çalışmaların aktif ve hızlı bir şekilde devam etmesi için alt yapı hazırlanmıştır. Külliye en kısa sürede halkımızın hizmetine açılacaktır.

Geçen hafta, Milletvekilimiz Sayın Mustafa Açıkgöz ve sanayi esnafımızla, kentsel dönüşüm kapsamında bir toplantı gerçekleştirdik. Eski projenin aksayan ve olumsuz yönlerini esnafımıza anlattık. Yeni bir proje ile esnafımıza hizmet sunacağız. Sahipsiz olan Nevşehir spor, belediyemiz bünyesine alınmış olup, inşallah başarılı bir sezon geçirmesi yönünde desteklerimiz devam etmektedir.

Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliğini şehrimizde uygulamak adına, elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” şeklinde konuştu

HALKIMIZIN GÖNLÜNÜ KAZANMAK EN ÖNEMLİSİ

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, önümüzde yerel yönetimler seçimlerinin bulunduğunu hatırlatarak, AK Parti bayrağını Nevşehir'de dalgalandırma amacında olduklarını kaydetti. Seçen “ Bildiğiniz gibi önümüzde bir seçim süreci var. Bu seçimin ülkemiz için çok önemli olduğunu da biliyoruz. AK Parti bayrağını şehrimiz yine dalgalandırmak için, vekillerimiz ve teşkilatımız ile birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bu

makamlar bizlere şeref verir, ama en önemlisi siz değerli halkımızın gönüllerini kazanabilmek. Belediyemizde görev yapan tüm ekip arkadaşlarımla vatandaşlarımızın teveccühünü ve güvenini kazanmak için her türlü çabayı sarf edeceğime emin olabilirsiniz. Rabbim bizlere birlik ve beraberlik içerisinde, hayırlı hizmetler yapmayı ve hayır duası almayı nasip etsin. İnşallah öyle çalışmalar yürütelim ki hep hafızalarda kalsın.” dedi.

HER ZAMAN CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEKÇİSİYİZ

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Eylül Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısında daha sonra konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Milletvekili seçildikten sonra il kez genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyadaki 1,5 milyar ümmetin dertleri ile dertlenen, ümmetin umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçisi olduklarını ifade etti.

Haçlı seferlerinin halen devam ettiğini ve bundan sonra da farklı şekillerde ülkemize yönelik operasyonların gerçekleşeceğini dile getiren Menekşe, “ Jeopolitik konumu itibariyle önemli bir ülke konumundaki Türkiye'ye yıllardan beri süre gelen haçlı seferler geçmişte de vardı bugün de var, yarın da olacak. Çünkü bu coğrafyada güçlü bir ülke olmasın istiyorlar. Bu sadece ekonomik darbe ile sınırlı olmuyor, geçmişte örnekleri gördüğümüz bir dizi operasyonel biçimde gerçekleşiyor. Ancak ülkemize bu tür yaptırımlar ortaya koyan ülkeler bizim artık eski Türkiye olmadığımızı halen kavrayamamışlar. İnşaallah ülkemiz en kısa süre içerisinde, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu günleri de aşacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha ileri hedeflere, Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2023,2053 ve 2071 hedeflerine başarı ile taşınacaktır. “dedi.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz' de AK Parti Nevşehir İl Teşkilatının 24 Haziran seçimleri için gece gündüz yoğun bir çalışma sergilediğini ve buna bizzat kendisinin de şahit olduğunu kaydetti.

AK PARTİ BÜYÜK BİR AİLE

Bir büyük aile olarak gördüğü AK Parti'nin 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimlerinden de zaferle çıkacağına inandığını söyleyen Açıkgöz “ Ekonomik anlamda bir çok suikast ve saldırılara maruz bırakılan ülkemiz önce Allah'ın izni daha sonra da yüreği bu millet için, bu ümmet için çarpan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bu geçici sıkıntıları da aşacaktır. 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin mührü inşallah 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimleri ile vurulacaktır. Çok güçlü bir teşkilat yapımız var, inşallah 31 Mart Mahalle seçimlerinde bir büyük başarıya imza atacağız. Tüm teşkilatlarda görev yapan arkadaşlarımız, önümüzdeki günlerden itibaren yine yoğun ir çalışma sürecine başlayacaklar. Allah yar ve yardımcımız olsun.” dedi.

SİYASET AKADEMİSİNDE İLK 5 E GİREN PARTİLİLERE PLAKET

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Eylül Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı, AK Parti AR-GE Başkanlığı tarafından bu yıl 15. Si düzenlenen Siyaset Akademisi eğitiminin ardından yapılan sınavda başarılı olan 5 partiliye, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz , konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe , Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar tarafından plaket ve hediyeleri takdim edildi.