AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Türkiye'nin ileriye gitmesi gençlerin elindedir”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 2018-2018 akademik açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve çok sayıda davetli katıldı.

Kültür ve Kongre Merkezinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kültür ve Turizm Bakanlığı Semah gösterisi ekibinin semah gösterileriyle devam etti. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı yaptığı açılış konuşmasında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde yaklaşık 22 bin öğrencinin eğitim öğretimine devam ettiğini ifade etti.

Rektör Bağlı, "Üniversitemizde 22 bin öğrencimiz eğitim öğretimine devam ediyor. Üniversitemiz sadece eğitim öğretimin yanı sıra kültürel ve sosyal aktiviteleriyle de ön plana çıkmaktadır. Bugün 2018-2019 Akademik yıl açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın konuşmasının ardından ise AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Kurtulmuş, konuşmasında gençlere mesaj vererek Türkiye'nin ileriye gitmesi için söz sırası da karar sırası da siz gençlerindir dedi.

Kurtulmuş, “Biz siyasiler çok konuşuyoruz. Ben ne zaman üniversitelerden davet alsam koşarak gelmeye gayret ettim. Bugün burada sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı uğurlu olsun. Ben Nevşehir'e daha öncede gelmiştim. İlk defa NEVÜ kampüsüne geliyorum. Gerçekten mükemmel bir eğitim yuvasında eğitim görüyorsunuz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bilimde, irfanda, edebiyatta çok daha ileriye gittiği görmek mümkün olacaktır. Özellikle sevgili genç kardeşlerime yaşadığımın dönemin imkânlarını en iyi şekilde istifa etmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geleceğimizin sizlerin sırtınızda sizlerin omuzlarında yükseleceğini biliyorsunuz. Onun için öğrencilik döneminin verdiği imkanları en iyi şekilde değerlendirerek istifade etmeniz lazım. İnşallah sizlerin sayesinde çok daha güçlü çok daha büyük Türkiye'yi hep beraber yaşayacağız. Bu coğrafyanın da hep daha ileriye gittiğini hep beraber göreceğiz. Söz sırası da karar sırası da bundan sonra Türkiye'yi ileriye taşıma sorumluluğu da sizlerin omuzlarındadır. Bundan dolayı bu kutsal görevinizde de sizleri tebrik ediyorum. Dünyamızın yaşadığı bugün ki şartlar içerisinde büyük resmin nasıl olduğunu, dünya sisteminin hangi fırsatları sunduğunu gözden geçirmekte fayda var. Resmin bir parçasının görerek o parçasıyla oyalanmak bize doğru sonuç vermez. Bugün ki dünya sisteminin dört temel sorununu iyi görmek gerekmektedir” diye konuştu.