Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 16:54

AK Parti heyeti Belediye Başkanı Seçen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i ziyaret ederek görevinde başarılar dileğinde bulundular.

AK Parti heyeti Belediye Başkanı Seçen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

09 Mayıs 2018 16:54


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek , AK Parti İl Başkanı Yanar başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.


Seçen “Halkımızın beklentilerine uygun hizmet hareketinin öncülüğünü yapan AK Parti’nin çatısı altında bir büyük sorumluluğu üstlendiğimi biliyorum. Başta Cumhurbaşkanım ve AK Parti Genel Başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız sayın Binalı Yıldırım teveccühleri ve partimizin ilgili teşkilat yöneticilerinin onayları ve değerli Belediye Meclisimizin AK Parti ve MHP’li üye arkadaşlarımızın oylarıyla Belediye Başkanlığı görevini üstlendim. Allah hiçbir çalışmamızda bizleri mahcup etmesin. Hep birlikte el birliği içerisinde , şehrimiz insanlarının bizlerden beklediği hizmetleri yerine getirmek için mesai mefhumu taşımadan çalışacağız. Hizmet kervanı dün olduğu gibi bundan sonraki dönemde de aynı azim ve kararlılık içerisinde devam edecek. Allah yolumuzu hayırlı eylesin” şeklinde konuştu..


AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’da ,Nevşehir Belediye Baışkanı Atilla Seçen’e başarılar diledi.


Yanar, hizmetlerin etkili bir şekilde devamlılığı noktasında her zaman olduğu gibi bundan sonra da üzerlerine düşeni yerine getireceklerini belirtti. Yanar “ Atilla Seçen başkanımıza yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz. Her zaman kendilerine desteğiz.Aziz bildiğimiz halkımızın hizmetleri almaları yönünde elimizden gelen tüm çabayı dün olduğu gibi bundan sonra da ortaya koyma kararlılığı içerisindeyiz“ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç