Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek , AK Parti İl Başkanı Yanar başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Seçen “Halkımızın beklentilerine uygun hizmet hareketinin öncülüğünü yapan AK Parti’nin çatısı altında bir büyük sorumluluğu üstlendiğimi biliyorum. Başta Cumhurbaşkanım ve AK Parti Genel Başkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız sayın Binalı Yıldırım teveccühleri ve partimizin ilgili teşkilat yöneticilerinin onayları ve değerli Belediye Meclisimizin AK Parti ve MHP’li üye arkadaşlarımızın oylarıyla Belediye Başkanlığı görevini üstlendim. Allah hiçbir çalışmamızda bizleri mahcup etmesin. Hep birlikte el birliği içerisinde , şehrimiz insanlarının bizlerden beklediği hizmetleri yerine getirmek için mesai mefhumu taşımadan çalışacağız. Hizmet kervanı dün olduğu gibi bundan sonraki dönemde de aynı azim ve kararlılık içerisinde devam edecek. Allah yolumuzu hayırlı eylesin” şeklinde konuştu..

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’da ,Nevşehir Belediye Baışkanı Atilla Seçen’e başarılar diledi.

Yanar, hizmetlerin etkili bir şekilde devamlılığı noktasında her zaman olduğu gibi bundan sonra da üzerlerine düşeni yerine getireceklerini belirtti. Yanar “ Atilla Seçen başkanımıza yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz. Her zaman kendilerine desteğiz.Aziz bildiğimiz halkımızın hizmetleri almaları yönünde elimizden gelen tüm çabayı dün olduğu gibi bundan sonra da ortaya koyma kararlılığı içerisindeyiz“ dedi.