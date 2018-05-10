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10 Mayıs 2018 17:24

AK Parti heyeti Kapadokya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve beraberindeki heyet, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

AK Parti heyeti Kapadokya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

10 Mayıs 2018 17:24


AK Parti Nevşehir İl Başkanı M. Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve beraberinde ki heyet, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Coşkun Sağlamdin ve cemiyet yöneticileri ile görüştü. 24 Haziran da yapılacak olan 27. Dönem Nevşehir Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunan heyet, seçim hazırlıkları konusunda da bilgiler aktardı.


Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Coşkun Sağlamdin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete çalışmalarında başarılar diledi.




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