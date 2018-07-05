Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 14:30

AK Parti heyeti NTSO Başkanı Parmaksız’ı ziyaret etti

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri ve beraberindeki heyet Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.

AK Parti heyeti NTSO Başkanı Parmaksız’ı ziyaret etti

05 Temmuz 2018 14:30

Arif Parmaksız’ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Öbekli, Meclis Üyesi Cavit Vergiveren ile Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş hazır bulundu.


Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ak Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar, Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız’a makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi.


Nevşehir gündemi üzerine yapılan sohbetin ardından, Ülkemiz ve İlimiz için beraber çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Parmaksız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Açıkgöz ve Menekşe’ye görevlerinde başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç