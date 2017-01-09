Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Nevşehir
  •  » AK Parti İl Başkanı Tanrıver, “15 Temmuz Akşamı Cumhurbaşkanımızın Tarihi Çağrısını Ileten Basının Kahramanlığı Ve Gücünü Tüm Dünya Görmüştür”
09 Ocak 2017 13:35

AK Parti İl Başkanı Tanrıver, “15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısını ileten basının kahramanlığı ve gücünü tüm dünya görmüştür”

AK Parti İl Başkanı Tanrıver, “15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısını ileten basının kahramanlığı ve gücünü tüm dünya görmüştür”

09 Ocak 2017 13:35

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, şeffaf ve demokratik bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür, tarafsız ve hakkaniyetli basının varlığı olduğunu belirterek; “hain darbe girişiminin engellenmesinde bütün dünya medyamızın kahramanlığını ve gücünü görmüştür” dedi.
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, basının; aydınlatıcı, fikir, düşünce, haberleşme özgürlüğü, insan hakları ve demokrasinin en yılmaz savunucusu olan bir güç olduğunu ifade etti.
Çağın en dinamik mesleklerinden olan gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışını sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu bulunduğuna işaret eden Tanrıver; “Her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiç bir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini ifa eden gazetecilerimiz milletimiz için önemli dönüm noktalarından birisi olan, ikinci İstiklâl Mücadelemizi verdiğimiz 15 Temmuz 2016 akşamı ülkemizin kurtuluşunda kilit rol oynamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın o tarihi çağrısı ile halkımız sokaklara dökülmüş ve darbeye karşı adeta darbe yapmıştır. Gazetecilik mesleği ve basın camiasını, toplum olarak her zaman takdir ve saygıyla izlemeye devam etmekteyiz. Halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan adaletli, hakkaniyetli ve tarafsız tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bütün samimiyetimle kutluyor, başta Nevşehir’imizde ve ilçelerinde olmak üzere siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarımıza başarılar diliyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
0
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç