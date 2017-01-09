AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, şeffaf ve demokratik bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür, tarafsız ve hakkaniyetli basının varlığı olduğunu belirterek; “hain darbe girişiminin engellenmesinde bütün dünya medyamızın kahramanlığını ve gücünü görmüştür” dedi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, basının; aydınlatıcı, fikir, düşünce, haberleşme özgürlüğü, insan hakları ve demokrasinin en yılmaz savunucusu olan bir güç olduğunu ifade etti.

Çağın en dinamik mesleklerinden olan gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışını sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu bulunduğuna işaret eden Tanrıver; “Her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiç bir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini ifa eden gazetecilerimiz milletimiz için önemli dönüm noktalarından birisi olan, ikinci İstiklâl Mücadelemizi verdiğimiz 15 Temmuz 2016 akşamı ülkemizin kurtuluşunda kilit rol oynamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın o tarihi çağrısı ile halkımız sokaklara dökülmüş ve darbeye karşı adeta darbe yapmıştır. Gazetecilik mesleği ve basın camiasını, toplum olarak her zaman takdir ve saygıyla izlemeye devam etmekteyiz. Halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan adaletli, hakkaniyetli ve tarafsız tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bütün samimiyetimle kutluyor, başta Nevşehir’imizde ve ilçelerinde olmak üzere siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarımıza başarılar diliyorum” dedi.