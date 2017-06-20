AK Parti İl Başkanı Tanrıver Kadir Gecesi mesajı yayımladı

Tüm İslam Aleminin ve Nevşehirli hemşerilerimizin Kadir Gecesi mübarek olsun” dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba’yı 22 Haziran 2017 Perşembe gününe bağlayan gecede idrak edilecek Kadir Gecesi dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan AK Parti İl Başkanı Tanrıver, “Her ayı Ramazan ve her gün ve geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmeliyiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Tanrıver, mesajında şöyle konuştu;

“Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve coşkunun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Onun için bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayını on bir ayın örneği ve sultanı kılan Rabbimiz, Kadir gecesini de Ramazan’ın kalbi ve kıymetlisi kılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu geceye müstakil bir sure tahsis eden yüce Rabbimiz, gecenin değerini de bizzat surede haber vermiştir. İslam alemi için gecelerin en feyizlisi ve en bereketlisi olan Kadir Gecesi’nin rahmet ve bereketinden yararlanmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Rabbim bu gecede yapacağımız dualarımızı kabul etsin. Bu düşünce ve duygularla Nevşehirli hemşehrilerimin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.