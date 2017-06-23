AK Parti İl Başkanı Tanrıver, Nevşehir halkının bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, mesajında, bayramların, millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği müstesna günler olduğunu ifade ederek; ““Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı, özelikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmemizi yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Tanrıver, şöyle devam etti;

“Hepimizi manevi huzura eriştiren mübarek Ramazan ayını uğurlarken, Ramazan Bayramı’na kavuşacak olmanın mutluluk ve sevincini yaşamaktayız. Barış ve kardeşlik binasının tesis edilmesi gerekirken, görüyoruz ki dünyamızın pek çok yerinde kardeşkanı akıtılmakta, milyonlarca insan zulme uğramış olmaktadır. Bu müstesna günlerde en yakınımızdan başlayarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu bir kez daha göstermeliyiz. Bizler tarih boyu sevgi ve hoşgörüyle kenetlenmiş, gücünü inancından ve kutsal değerlerinden almış, canını aziz vatan için feda etmiş şehitlerin evlatlarıyız. Böyle güzel bayram günlerinde diğer günlerden daha fazla kenetlenip, birlik ve beraberlik içinde olmamız bizi birbirimize düşürmek, ülkemizi bölüp parçalamak isteyenlere vereceğimiz en büyük cevaptır. Bu duygu ve düşüncelerle başta vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin, 15 Temmuz şehitlerimizin, aileleri ve gazilerimiz olmak üzere Nevşehirli hemşerilerimizin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.”