AK Parti İl Başkanı Yanar, 17. yıl mesajı yayımladı

Mustafa Rauf Yanar, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti’nin Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinde tam anlamıyla bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “halkımızın teveccühü ile bugünlere gelen Partimiz, milletimizle kucaklaşmaya ve ülkemizi 2023 ve sonrasında da 2071 hedeflerine taşımaya devam edecektir” dedi.

AK Parti’nin 17. Kuruluş yıl dönümü münasebeti ile bir mesaj yayımlayan Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Partinin kuruluşunun Türkiye’nin kurtuluşu olduğunu söyledi. AK Parti Nevşehir İl Başkanı Yanar, yayınladığı mesajda, AK Parti sevdasının millet sevdası, memleket sevdası, büyüyen ve gelişen Türkiye sevdası olduğuna dikkat çekerek, AK Parti’nin kuruluşunun Türk Demokrasi tarihinde önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Yanar, mesajında; “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimiz Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın‘Her şey Türkiye için’ ve ’ Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamayacak’ diyerek başlattığı siyasi mücadelemiz bugün 17. yılına ulaşmıştır. AK Parti bir siyasi parti olarak parti içi demokrasi, millet iradesine saygınlık, siyasi ahlak ve erdem anlamında Türk siyasi hayatına yüksek değerler katmıştır. Partimiz kuruluşundan bugüne Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır şekilde başarısını her seçimde yükselterek milletle kucaklaşmıştır. Türkiye siyasetinde ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, Devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş, Milleti Yaşat ki Devlet yaşasın anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün Genel ve Yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Kurulduğu günden bu güne kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmıştır” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmayı hedefleyen 15 Temmuz darbe girişimine de mesajında yer veren Yanar, şöyle devam etti:

“15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından AK Parti hükümetimiz bu hainliği ortaya koyanlara karşı ciddi ve kararlı bir mücadele vermiştir. Bugün ekonomimiz üzerinden yapılanlarda ortadadır ve bu kararlı mücadelemiz devam edecektir. Bundan hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te Partimizin koyduğu hedefler doğrultusunda Türkiye, ekonomisiyle, teknolojisiyle, demokrasi ve özgürlükleriyle dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alacaktır. Yapılan tüm reformlar atılan dev adımlar bu hedeflere süratle yaklaştığımızı göstermektedir. Bizler AK Parti Nevşehir Teşkilatı olarak ilk günkü azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bizim teşkilat olarak görevimiz Türkiye’nin nereden geldiğini, nerede olduğunu, nereye gitmesini düşündüğümüzü milletimizle paylaşıp, milletimizin gücünü AK Parti’de toplayabilmektir. AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan, başarıdan başarıya koşan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, şu anda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, partimizin 17. kuruluş yılının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.”