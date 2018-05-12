AK Parti İl Başkanı Yanar Anneler Günü’nü kutladı

Mustafa Rauf Yanar, annelerin sadece çocuklarının değil, toplumların geleceğini de inşa ettiğini söyledi.

13 Mayıs Dünya Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, şunları söyledi:

“Bizler ’cennet anaların ayağı altındadır’ diyen bir inancın mensuplarıyız. Adalet, kardeşlik, barış, sevgi ve saygı gibi kavram ve değerlerin topluma yayılmasında en büyük öğretmen kuşkusuz annelerimizdir. Bizlerin bugünlere gelmesinde hiçbir karşılık beklemeden sevgi, şefkat ve merhametle bizi adeta kuşatan annelerimizin, hayatımızda ne denli önemli bir varlık olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Annelerimiz, bizler için dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Her şeyin en güzeline layık olan annelerimize vereceğimiz belki de en büyük hediye, ona sevgiyle sarılmak, onun hayır duasını ve gönlünü alarak ellerini öpmektir. Anneler günü nedeniyle tüm annelerimizin ve özellikle devletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele verirken, mertebelerin en yükseği olan şahadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızın annelerinin de ellerinden saygı ve sevgi ile öpüyor, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum."