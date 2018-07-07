AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve yönetim kurulu üyeleri İhlas Haber Ajansı Nevşehir temsilcisi Coşkun Sağlamdin’i ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ziyarette yaptığı açıklamada İhlas Haber Ajansı’nın Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri doğru, tarafsız ve ilkeli bir şekilde servis ettiğini belirtirken 15 Temmuz hain darbe girişiminde de örnek habercilik yayıncılık anlayışı ile de büyük takdir kazandığını söyledi. Yanar, “ İhlas Haber Ajans ülkemizin en köklü haber ajanslarının başında geliyor. İHA tüm Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri tüm ülkeye servis ettiği gibi Nevşehir’de de habercilikte büyük bir başarı örneği gösteriyor. İlimizde yaşanan tüm gelişmeleri Türkiye’de yayın yapmakta olan televizyon gazetelere servis ederek bizlerin sesi oluyor. Bizlere desteklerini esirgemeyen İhlas Haber Ajansına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İHA Nevşehir muhabiri Coşkun Sağlamdin ise AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.