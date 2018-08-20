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20 Ağustos 2018 12:28

AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı tarafından, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

20 Ağustos 2018 12:28


AK Parti İl Binasındaki geleneksel bayramlaşma törenine AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti 27. Dönem milletvekili adayı Emre Çalışkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, İlçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı.


AK Parti İl Başkanı Yanar, milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe’nin yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen bayramlaşma programına katılan partililerin tek tek bayramını kutlarken vatandaşlar ile de bir süre sohbet ettiler.


AK Parti İl Başkanlığında bayramlaşma programı yaklaşık bir saat sürdü.




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