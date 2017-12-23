AK Parti İl Kongresi 6 Ocak tarihinde yapılacak

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar tarafından düzenlenen basın toplantısında AK Parti İl Başkanlığı kongresinin Başbakan Binali Yıldırım’ında katılımıyla 6 Ocak 2018 Cumartesi günü yapılacağını açıklandı. Yanar, “Malumunuz AK Parti ailesi olarak kongreler süreci içerisindeyiz. Ve bu kongreler sürecimiz 3 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla delege seçimi anlamında başlatmış bulunmaktaydık. Bu delege seçimlerimizi 8 ilçe 15 belde, 16 mahalle ve 150 köy şeklinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Sonrasında MKY kararı ile parti içerisinde çift görevler olmayacağı belirlendikten sonra bir önceki başkanımız Mehmet Ali Tanrıver kongrede aday olmayacağını dile getirmesinin ardından ilimizde ki yapılan istişareler, parti içerisindeki temayül süreci ile birlikte 2 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımızın takdiriyle İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Daha sonra ise merkez ilçe başkanlığımız dahil olmak üzere 8 ilçemizin kongrelerini büyük coşkuyla gerçekleştirdik. Hemen akabinde bizim Gençlik Kolları kongrelerimiz başladı. 7 ilçemizde kongrelerimiz sona erdi. Allah nasip eder 6 Ocak 2018 Cumartesi günü sat 13.00’te Başbakanımızın katılımıyla büyük bir coşku ve heyecan içerisinde İl kongremizi Damat İbrahim Paşa spor salonunda gerçekleştireceğiz” diye konuştu.