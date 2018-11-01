AK Parti Kadın Kolları kan bağışında bulundu

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kızılay'a “Kan ver Hayat Kurtar” çalışması kapsamında kan bağışında bulundu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kızılay'ın Gülbahçe parkı önünde başlatmış olduğu kan bağış kampanyasına katıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve yönetiminin hazır bulunduğu kan bağış kampanyası kapsamında gün içerisinde yaklaşık 200 kişinin kan bağışında bulunması hedefleniyor.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç açıklamasında, “ AK Parti Kadın Kolları olarak başlatmış olduğumuz kan bağış kampanyamıza başta kadınlarımız olmak üzere büyük bir ilgi var. Bu ilgiden dolayı son derece mutluyuz. Başlatmış olduğumuz kan bağış kampanyası çerçevesinde gün içerisinde yaklaşık 200 kişinin kan bağışında bulunmasını hedefliyoruz. Bizlere destek olan Kızılay Şube Başkanı Ercan Civelek'e teşekkür ederiz” dedi.

Kızılay Şube Başkanı Ercan Civelek'te açıklamasında kan bağış kampanyasına destek veren AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına teşekkür etti. Civelek, “ Türk Kızılayı olarak kan bağış kampanyalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda Gülbahçe parkı önünde bulunan tırımızda kan bağışlarını alıyoruz. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve yönetiminin başlatmış olduğu kan bağış kampanyasına da büyük ilgi var. Bizlere destek olan AK Parti Kadın Kollarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.