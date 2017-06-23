AK Parti milletvekili Açıkgöz: “Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun”

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, maneviyatımızın yoğunlaştığı, iftar ve sahur bereketinin milli birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönüllerimizde yer ettiği; semaya açılan dua elleri, kılınan teravih namazları, okunan Hatim-i Şerifler ile bereketli geçirdiğimiz Ramazan ayının sevinci olan Ramazan Bayramı’ nızın hayırlara vesile olmasını dilerim dedi.

Milletvekili Açıkgöz,”Zulümlerin ve zalimlerin son bulduğu vatanımızda, yakın coğrafyamızda, Türk-İslam âleminde ve tüm dünyada birlik, beraberlik, huzur, güven ve istikrar ortamının hâkim olduğu, dargınların barıştığı, hoşgörülü nice bayramlara ulaşmayı Yüce Mevla’dan niyaz ederim. Vatanımız ve milletimiz için üstün fedakârlık gösteren aziz şehitlerimize Allah’ tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; kahraman gazilerimize de acil şifalar dilerim. Kahraman milletimizin ve tüm güvenlik güçlerimizin; terörle ve terör yandaşlarıyla kararlı mücadelemizde göstermiş oldukları cesaret, kahramanlıkları için minnetlerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Doğasıyla, tarihiyle, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, balonlarıyla, ören yerleriyle, peribacalarıyla; sıcak, içten, samimi insanlarıyla, dünyada eşi ve benzeri bulunmayan güzel atlar diyarı Kapadokya’mıza tüm eş ve dostlarımızı, yerli ve yabancı konuklarımızı bekliyoruz. Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, şehrimize, ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlık âlemine huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini Cenab-ı Allah’ tan niyaz ederim” dedi.