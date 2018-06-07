Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe de katıldı.

Damat İbrahim Paşa Ortaokulunda kurulan iftar sofrasına Güzelyurt ve Esentepe Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar katıldı. 2 bin kişilik olarak düzenlenen iftar yemeği öncesinde Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, vatandaşları masalarında ziyaret ederek sohbetler yaptı. Mahalle sakinlerinin çocuklarını kucaklarına alıp seven Belediye Başkanı Seçen ve AK Parti Milletvekili adayı Menekşe, iftar yemeğine katılımlarından dolayı ailelere de teşekkür etti.

Seçen ve Menekşe iftarını Vatandaşların Arasında Yaptı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe iftar yemeğini protokol masasının yerine, vatandaşların arasında yaptı.

Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından 21. Gün iftarı hep birlikte yapıldı. İftar yemeğinin ardından , 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe vatandaşlara hitap etti.

Menekşe, “ Milletimiz 25 Haziran’a Güler Yüzle Uyanacak”

Geçmişte de şehre kazandırılan hizmetlerde birliktelik sağladıklarını anlatan Menekşe, Allah’ın izniyle yeniden bu millete hizmet etme heyecanı içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Türkiye’nin özellikle son aylarda bir çok kirli oyuna karşı ciddi bir mücadele içerisinde olduğunu aktaran Menekşe, tüm bu oyunların başta Allah’ın izni sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruş ortaya koymasıyla birbiri ardına bozulduğunu kaydeden Menekşe, 24 Haziran tarihinde büyük Türk Milleti’nin ülkemize yönelik kirli oyunlara ciddi bir darbe indireceğine yürekten inandığını belirtti. Menekşe “ Tüm Türkiye, 25 Haziran’a güler yüzle uyanacak. Haziran ayında Türk Milleti İnşaallah iki bayramı bir arada yaşayacak. “dedi.

Seçen, “ Allah Birliğimizi ve Dirliğimizi Bozmasın”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’de yıllardan beri halkın içerisinde biri olarak ,Cenab-ı Allah’ın böyle bir görevi kendisine nasip ettiğini söyledi. Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her zaman vatandaşlarla birlikte olacaklarını dile getiren Seçen “ Mahallelerde iftar sofralarının kurulması öteden beri aklımda idi,ancak bu günlere nasip imiş. Halkımız ile kaynaşmanın sağlanması, birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesi adına mahalle iftarlarını önemsiyorum. İnşaallah bunu geleneksel hale getireceğiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Mahalle iftarına katılımlarınızdan dolayı hepinize en derin şükranlarımı sunuyorum, Allah iftarımızı kabul eylesin” dedi.