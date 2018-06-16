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16 Haziran 2018 08:45

AK Parti milletvekili adayları balon firma çalışanlarıyla buluştu

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27.

AK Parti milletvekili adayları balon firma çalışanlarıyla buluştu

16 Haziran 2018 08:45

Dönem milletvekili seçimleri öncesinde seçim çalışmalarına Kapadokya’da balon firmasında görev yapan çalışanlar ile bir araya gelerek devam etti.


AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan seçim ziyaretleri kapsamında Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde balon uçuş alanını ziyaret ederek burada sıcak hava balon çalışanları ile bayramlaştı. Bayramlaşmaya büyük ilgi gösteren balon firması çalışanları ile tek tek tokalaşan AK Parti İl Başkanı Yanar ve miilletvekili adayları daha sonra ise burada yaptıkları konuşmada Dönem milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istediler.


AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan sıcak hava balon sepetine asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pankartı ile fotoğraf çekilmesinin ardından program sona erdi. (COŞ-BA-Y)




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