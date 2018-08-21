AK Parti milletvekili Menekşe, Kurban Bayramını kutladı

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, "Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, insan olmanın güzelliklerinin yaşandığı, kırgınlıkların unutulup, dostluk ve sevgiyle gönüllerin birbirine yakınlaştığı, karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği müstesna günlerdir" dedi. Menekşe, “Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, insan olmanın güzelliklerinin yaşandığı, kırgınlıkların unutulup, dostluk ve sevgiyle gönüllerin birbirine yakınlaştığı, karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği müstesna günlerdir. Bu anlamlı bayramın Zonguldak halkı için, milletimiz ve ülkemiz için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum” dedi.