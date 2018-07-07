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07 Temmuz 2018 10:58

AK Parti Nevşehir milletvekilleri TBMM’ne kayıtlarını yaptırdı

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe 27.

AK Parti Nevşehir milletvekilleri TBMM’ne kayıtlarını yaptırdı

07 Temmuz 2018 10:58

Dönem milletvekilliği için TBMM’ye kayıtlarını yaptırdı.


24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri sonrasında AK Parti’den Nevşehir milletvekili seçilen Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe TBMM’ye milletvekilliği kayıtlarını yaptırdı. AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe TBMM’ye milletvekilliği kaydını ailesi ile birlikte yaptırdıktan sonra yaptığı açıklamada, “TBMM kaydımızı yaptırdık. Rabbim ülkemize Nevşehir’imize AK Partimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” dedi.


AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz ise TBMM’ye kaydını yaptırmasının ardından yaptığı açıklamada, “Ümmetin umudu, kahraman milletimizin lideri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet yolunda 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili olarak Gazi TBMM’deki kaydımızı gerçekleştirdik” diye konuştu.




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