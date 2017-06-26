AK Parti Nevşehir teşkilatı bayramlaştı

AK Parti İl Binasında Ramazan Bayramı münasebeti ile düzenlenen törene; AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Seçen, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları, İl, İlçe, Kadın ve Gençlik kolları yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Milletçe sevinçlerimizin arttığı, kardeşlik duygularının, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir Ramazan Bayramını daha idrak etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek; “Mübarek Ramazan ayını uğurlamanın hüznünü, Ramazan Bayramı’na ise kavuşmuş olmanın mutluluk ve sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Burada teşkilatlarımızla birlikte olmak bizlere ayrı bir sevinç ve mutluluk verici. Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde el ele verip kenetlenmeliyiz. Bu duygular içinde başta Nevşehirli hemşerilerim olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ile Ebubekir Gizligider’in de, teşkilat mensuplarına yönelik birer konuşma yaptığı bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yaklaşık iki saat süren bayramlaşma törenine partililer yoğun ilgi gösterdi.