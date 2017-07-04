AK Parti’de kongre süreci başlıyor

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında AK Parti’de kongre sürecinin başladığını söyledi. Tanrıver, “AK Parti’de 16 Nisan sonrasında beraber istişare edip önümüzdeki dönemler ile ilgili bilgi vermek istedik. 6. Olağan kongre sürecimiz başlıyor. 4 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla kongre süreçlerimiz başladı. Kongre sürecinin başlamasıyla birlikte delege dağılım süreci belde teşkilatlarımızda askıya çıkartıldı. Nüfusu 5 binin üzerinde olan beldelerde kongre yapılacak ancak Nevşehir’de 5 bin üzerinde beldemiz bulunmadığı için atama yoluyla belde başkanlarımızı belirleyeceğiz. 8 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla belde başkanlığı atamaları sona erecek.

İlçe kongrelerimiz 18 Ağustos’ta başlayacak olup 12 Kasım’a kadar ilçe kongreleri devam edecek. İlçe kongrelerinin sona ermesiyle birlikte 18 Kasım-25 Şubat tarihleri arasında İl kongresi yapılacak. İl kongremizin ne zaman yapılacağı ise yakın tarihte belli olacak. İlçe kongrelerimizde biz İl Başkanlığı olarak izleme komisyonu oluşturduk. Komisyonlarımızın takibi ile ilçe başkanlarının değişip değişmeyeceği, ilçe yönetimlerinde değişiklik olup olmayacağı konusunda Genel Merkez yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve İl Başkanlığı olarak kimlerin değişip değişmeyeceği konusunda fikir alışverişinde bulunacağız. Ancak yeni süreçte İl Başkanlığımızın 40 olan yönetim kurulu üyeleri 30’a düşecek. İlçelerde 20 olan yönetim kurulu üyesi 15’e düşecek ve beldelerde ise yönetim kurulu üyesi 7’ye düşecek. Yapacağımız kongreler sonrasında yeni yönetimlerimizi oluşturacağız. Delegelerimizi tespit edeceğiz. Eski dönem milletvekilleri, ilçe başkanları kim varsa delege listesine ekleyeceğiz. Her şey Genel Merkezimizin doğrultusunda yapılacak. İstişare edilmeden hiçbir şekilde hareket edilmeyecek. Hiçbir şeyi kapalı tutmayacağız. Yönetimlerde görev almak isteyenler gelsinler bize başvursunlar” diye konuştu.