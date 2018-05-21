AK Parti’nin Nevşehir milletvekili adayları belli oldu

Dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti’nin Nevşehir milletvekili adayları açıklandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından YSK’ya teslim edilen milletvekili aday listeleri sonrasında Nevşehir milletvekili adayları açıklandı. AK Parti’nin 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimde ilk sırada Mustafa Açıkgöz ismi yer alırken, ikinci sırada Yücel Menekşe, üçüncü sıra adayı ise Emre Çalışkan isimleri oldu.

AK Parti’den 26. dönem milletvekilliğinde bulunan Ebubekir Gizligider liste dışı kalırken Murat Göktürk ise adaylık başvurusunda bulunmamıştı.