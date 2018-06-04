Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlığı Kapadokya’da gökyüzünde kutlandı

Fenerbahçe’de hafta sonunda yapılan kongre sonrasında Ali Koç’un Fenerbahçe başkanı olarak seçilmesi Kapadokya’da gökyüzünde kutlandı. Kapadokya’da fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Balloon Turca sahibi Abdullah Uluer ve Fenerbahçe kongre üyesi Mustafa Altundal Fenerbahçe Kulübüne başkan seçilen Ali Koç’un sevincini balon sepetlerine Fenerbahçe bayrağı ve Ali Koç’un fotoğrafının bulunduğu posteri asarak Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesini gökyüzünde kutladı. Balloon Turka sahibi Abdullah Uluer yaptığı açıklamada, “ Ali koç başkanımıza Kapadokya’dan selam söylüyorum. Fenerbahçe’mizde uzun zamandır beklediğimiz değişim gerçekleşti. İnşallah bundan sonra seri bir şekilde şampiyonluklar ve Avrupa’da başarı bekliyoruz. Ali koç başkanımızı tüm takımla birlikte Kapadokya’ya bekliyoruz” dedi. Fenerbahçe kongre üyesi Mustafa Altundal’da açıklamasında, “ Bu sabah güneş İstanbul’dan önce Kapadokya’da doğdu. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’da bu sabah sıcak hava balonları başkanımız Ali Koç’un posteri ile havalandı. Ali koç başkanımızı tebrik eder Türk futboluna katacağı değerlerden dolayı şimdiden teşekkür ederim” dedi.