Altınyıldız Koleji 3.kitap okuma yarışması yapıldı

Özel Altınyıldız Koleji tarafından düzenlenen 3. Kitap okuma yarışması 39 okul katıldı.

Yarışmaya Nevşehir merkez ilçe ve kasabalardan 39 okul katılırken “ Yalnız Efe, Gulyabani ve Don-Kişot kitaplarından 10’ar soru olmak üzere toplamda 30 soru soruldu. Bu sorular sonunda 28 soruya doğru cevap veren Mehmet Gülen Ortaokulu birinciliği, 27 soruya doğru cevap veren Derinkuyu ehit Selçuk Karabakla Ortaokulu ikinciliği ve 27 soruya doğru cevap verip yedek sorularla Nevşehir Atatürk Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Ödül törenine Özel Altınyıldız Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Özaltın ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Karaca, Genel Müdür Serhat İğdeci, Lise Müdürü Özkan Kılınç, okul müdürleri ve yöneticiler katıldı. Dereceye giren öğrencilere altın hediye edilirken yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlere plaket, başarı belgesi ve kitap hediye edildi.