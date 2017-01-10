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10 Ocak 2017 09:58

ANALİG basketbol müsabakaları sona erdi

ANALİG basketbol müsabakaları sona erdi

10 Ocak 2017 09:58

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) basketbol grup müsabakaları Nevşehir’de düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol grup müsabakaları 06-08 Ocak tarihleri arasında Damat İbrahim Paşa Spor salonu ve Avanos Atatürk Spor salonunda düzenlendi.
Nevşehir’de düzenlenen grup müsabakalarına Nevşehir, Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Yozgat ve Aksaray olmak üzere 11 Erkek 11 Kız takımı olmak üzere 22 takım katıldı. Oynanan müsabakalarda, Kızlar A Grubu; Aksaray birinci, Niğde ikinci, Konya üçüncü, Yozgat dördüncü, Kızlar B Grubu; Ankara birinci, Kayseri ikinci, Sivas üçüncü, Kırıkkale dördüncü, Kızlar C Grubu; Nevşehir birinci, Kırşehir ikinci, Çankırı üçüncü, olurken Erkekler; A Grubu; Konya birinci, Kayseri ikinci, Kırıkkale üçüncü, Kırşehir dördüncü, Erkekler B Grubu; Ankara birinci, Çankırı ikinci, Sivas Yozgat, Aksaray dördüncü, Erkekler C Grubu; Niğde birinci, Sivas ikinci, Nevşehir üçüncü olmayı başardı.



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