Aşk ve Mavi dizisinin konağı ziyaretçi akınına uğruyor

Emrah ile Burcu Kıratlı’nın başrolünde yer aldıkları Aşk ve Mavi dizinin çekimlerinin yapıldığı Mustafapaşa köyündeki konak Türkiye’nin birçok illerinden ziyaretçi akınına uğrarken İran’dan gelen turistlerde konağa büyük ilgi gösteriyor. Dizi çekimlerinin olmadığı dönemlerde ziyaretçilere açık olan konağı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler dizinin çekimlerinin yapıldığı alanlarda bol bol hatıra fotoğrafı çekiniyor. Aşk ve Mavi dizisinin çekimlerinin yapıldığı konak sahibi Fulya Gülşen Altınsoy Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra İran’dan da konağa ziyaretçilerin geldiğini söyledi. Altınsoy, “ Aşk ve Mavi dizisinin Kapadokya bölgemize ciddi bir etkisi var. Öncelikle dizi turizmi kültür turizminin önüne geçmek üzere diyebiliriz. Tutulan bir dizi ve ikinci sezon çekimleri sona erdi. Hatta üçüncü sezon çekimlerine geçeceğiz. Konağımız 2011 yılında aktif ziyaretçi alan bir oteldi. 2 yıldır Aşk ve Mavi dizisi çekimleri yapılıyor. Onun haricinde bir yıl konaklama aldık. Daha öncesinde de Yılanların Öcü dizisi çekildi. Türkiye’nin her yerinden konağımızı ziyarete geldikleri gibi yurt dışından da çok fazla sayıda ziyaretçilerimiz geliyor. Yurt dışından ağırlıklı olarak İran’dan ziyaretçilerimiz geliyor. Yıl bazın da düşünecek olursak 100 bin civarında ziyaretçi aldık. Ziyaretçilerimiz oyuncuları görmek istiyorlar ve burada bulacaklarını sanıyorlar. Konakta merak ettikleri yerlerde zaten yüzde 90 oranında ziyaretçilerimize açık” diye konuştu.