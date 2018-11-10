Atatürk ölümünün 80. yılı Nevşehir'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıl dönümünde Nevşehir'de düzenlenen iki ayrı törenle anıldı.

Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına saat 08.55'de Nevşehir Vali Vekili Nevzat Sinan İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından çelenklerinin konulması ile başlayan törende , Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal ettiği saat olan 09.05'de, çalan siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada öğrenciler tarafından Atatürk Anıtı'ndaki bayraklar yarıya indirildi.

Daha sonra, törene katılanların İstiklal Marşı söylemesi ile bu alandaki tören sona ererken, Atatürk'ü ölümünün 80. yıl dönümü anma programı, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi' nde devam etti.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi fuaye salonunda 10 Kasım Atatürk'ü anma programında ilk olarak 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ‘Resim ve Fotoğraflarla Atatürk' konulu fotoğraf sergisi, Nevşehir Vali Vekili Nevzat Sinan, Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'in de katıldığı törenle açıldı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'un yanı sıra çok sayıda daire ve okul müdürü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı, ilk olarak Atatürk için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı'nın söylenmesi ile başladı.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Özün Yusufoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlkokul ve Ortaokullar arası şiir ve liselerarası kompozisyon yarışmasında il birinciliğini kazanan öğrenciler yazdıkları eserleri seslendirdiler.

10 Kasım Atatürk'ü anma programı, öğrenciler tarafından ‘Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda' isimli Oratoryonun seslendirilmesinin ardından, Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlkokullar arası şiir ve liselerarası kompozisyon yarışmasında il birinciliğini kazanan öğrencilere Vali Vekili Nevzat Sinan ve Belediye Başkanı Atilla Seçen ‘in hediyelerini takdim etmesi ile sona erdi.