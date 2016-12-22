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22 Aralık 2016 14:36

Atatürk’ün Hacıbektaş’a gelişinin 97.yıldönümü kutlandı

Atatürk’ün Hacıbektaş’a gelişinin 97.yıldönümü kutlandı

22 Aralık 2016 14:36

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Hacıbektaş’a gelişinin 97.yıldönümü düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Hacıbektaş’a Gelişinin 97. yıl dönümü için ilk tören Hacıbektaş İlçesi Cumhuriyet Meydanında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Akça, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Köçer, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, mülki amirler, öğrenciler ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, öğrencilerin Türk Bayrağını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’a teslim etmesinin ardından ‘Atatürk Evi’nin ziyareti ile son buldu.
Protokol üyeleri daha sonra törenin devam ettiği Hacıbektaş Kültür ve Sanat Merkezine geçti. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla başlayan tören, müzik dinletisi, semah gösterisi ve ödül töreniyle sona erdi.



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