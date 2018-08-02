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02 Ağustos 2018 12:23

Atık pil toplayan okullara hediye verildi

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi işbirliğinde organize edilen Atık Pil Toplama Kampanyasında ilk üç dereceye giren okulların yöneticilerine çeşitli hediyeler verildi.

Atık pil toplayan okullara hediye verildi

02 Ağustos 2018 12:23


Nevşehir Belediyesi’nin işbirliği içerisinde şehir merkezinde gerçekleştirilen kampanyada,il genelinde toplanan 183 kilogram atık pil ile ikinciliği elde eden Kardelen Koleji yöneticilerine spor seti, Nevşehir Belediyesi yetkililerince takdim edildi. Türkiye genelinde atık pil toplama konusunda yetkilendirilen ve merkezi İstanbul’da bulunan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı döneminde gerçekleştirilen atık pil toplama kampanyası ile il genelinde en çok atık pil toplayan okulların yöneticileri ödüllendirildi.


Okulların açık bulunduğu 9 aylık süre içerisinde il genelinde en çok atık pil toplayan okul 221 kilogram atık pil ile Ürgüp ilçesindeki Ayhan Ertürk ilkokulu olurken, Nevşehir Kardelen Koleji 183 kilogram atık pil ile ikinci ve Derinkuyu ilçesinin Çakıllı köyündeki ilkokul da toplanan 100 kilogram ile 3. Lüğü elde etti. Nevşehir merkezinde Nevşehir Belediyesi’nin işbirliği halinde yürütülen atık pil toplama kampanyasında il genelinde ikinciliği elde eden Kardelen Koleji’nin yöneticilerine, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi tarafından gönderilen spor seti,Nevşehir Belediyesi yetkililerince takdim edildi.


Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi tarafından gerçekleştirilen kampanyada dereceye giren diğer okulların yöneticilerine de hediyelerinin takdim edildiği belirtildi.




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