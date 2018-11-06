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Avanos'ta 5 kilogram esrar ele geçirildi

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrol uygulamasında durdurulan araç içerisinde 5 kilogram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere gören, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan ticari taksi içerisinde yapılan aramada 14 adet extacy hap, 0,41 gram kristal, iki parça halinde 1 gram kokain ve 5, 589 Kg esrar ele geçirildi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan Osman Y., Ahmet C. Ve araç şoförü M.E.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Y. ve Ahmet C. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken araç şoförü ise serbest bırakıldı.

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