Avanos’ta eğitim öğretim güvenliği toplantısı yapıldı

Kaymakam Erdinç başkanlığında düzenlenen toplantıya Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, İlçe Jandarma Komutanı Onur Güven, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Yaman, belde belediye başkanları, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda ilçede, beldelerde ve köylerdeki okullarda çocuk ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmeklerini sağlamak adına risk analizi oluşturulup planlar hazırlanması görüşüldü.

Okullarda ve çevresinde oluşturabilecek çevresel riskler ve suç türlerinin de ele alındığı toplantıda Kaymakam Murat Çağrı Erdin., okulların huzur ve güvenliğini ilgilendiren tüm konularda eğitim camiasının, muhtarların ve vatandaşlarımızın bilinçli ve duyarlı bir şekilde hareket etmeleri beklediklerini söyledi.