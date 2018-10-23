Avrupa üçüncüsü boksörden Ünlüer'e ziyaret

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer Rusya Yıldızlar Avrupa Boks şampiyonasında üçüncü olan milli sporculardan Duygu Öztürk'ü kabul etti.

Spor Şube Müdürü Ali Şahin ve Boks Antrenörü Nedim Baba ile birlikte İl Müdürü Mustafa Ünlüer'i ziyaret eden Duygu Öztürk 8-16 Ekim tarihlerinde; Rusya da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonasında Milli Takımımızı temsilen 75 kg bayanlarda Türkiye'yi temsil ederek Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarı ile ülkemize döndü.

İl Müdürü Mustafa Ünlüer Antrenör Nedim Baba ve Boks Sporcusu Duygu Öztürk den antrenmanlar, kamp dönemleri ve müsabaka ile ilgili bilgi alarak başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.