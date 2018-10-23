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Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nesibova, Seçen'i ziyaret etti

Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç.

Dr. Nesibe Nesibova, Nevşehir Belediye Başkanı Atila Seçen 'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdüren Azerbaycanlı öğrencilerin eğitimleri konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere Nevşehir'de bulunan Dr. Nesibe Nesibova, Nevşehir'deki ziyaretleri kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Atilla Seçen, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Eğitim Müşaviri Nesibova'yı Nevşehir'de görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.


Belediye Başkanı Seçen, ziyaretin anısına Dr. Nesibe Nesibova anfora takdiminde bulundu.


Dr. Nesibe Nesibova da, Belediye Başkanı Seçen'e hediye sundu.

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