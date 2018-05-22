Bakan Eroğlu, Nevşehir’de partisinin ’vefa iftarı’na katıldı

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti milletvekili adayları, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerin demokrasi tarihindeki en önemli seçim olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, “24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçim demokrasi tarihimizdeki en önemli seçim. Bir dönüm noktasıdır. Dolayısıyla bu seçim eski seçimler gibi değil. Özellikle güçlü meclis güçlü Cumhurbaşkanı olması lazım. Bu bakımdan mecliste çok önemlidir. Şunu unutmayalım meclis eskisinden daha da güçlü ve daha da bağımsızdır. O halde bizim en azından 350, 360 vekille mecliste temsil edilmemiz gerekir. Sevgili kardeşlerim Türkiye üzerinde çok büyük oyun oynanıyor. Türkiye’yi yok etmek, bizim milletimizi imha etmek için büyük planlar var. Bu planlar asırlardır sürüyor yeni değil. Geçmişte haçlı seferleri bakıyorsunuz silahla kılıçla yürüyordu. Şimdi maalesef sinsice yürütülüyor. Bakın koskoca partiyi kapatmak için bir takım çalışmalar yapmadılar mı. Arkasında muhtıralar verildi. Arkasında 15 Temmuz’da alçak FETÖ terör örgütü biliyorsunuz Türkiye’yi işgal etmek için bir darbe girişiminde bulundu. Ama Allah razı olsun sizin gibi kahramanlar sayesinde, Cumhurbaşkanımızın cesaretiyle tüm bunlar aşıldı. 15 Temmuz’da bunlar başarılı olsaydı Türkiye Suriye’den kötü duruma düşecekti. Allah’ın yardımıyla sizlerin kahramanlığıyla Türkiye dimdik ayakta durdu” diye konuştu.