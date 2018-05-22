Bakan Eroğlu: “Türkiye’nin üzerine büyük oyunlar oynanıyor”

Milletin istikbalidir, devletin bekasıdır. Türkiye’nin kalkınması büyük hedeflerin gerçekleşmesi ve istikrarın devam etmesi şarttır" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Nevşehir’de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak tesislerin toplu temel atma programına katıldı. Nevşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen, içme suyu depoları ile ormancılık ve ıslah projelerini içeren 22 milyon lira bedelli yeni yatırımların temeli atıldı. Temel atma törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar,AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti milletvekili adayları Yücel Menekşe, Emre Çalışkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Eroğlu yaptığı konuşmada, “Ülkenin üzerine çok büyük oyunlar oynanıyor. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe önümüzü kesmek için dost görünen ülkeler set çekmek için bir takım planlar kuruyorlar. Hile ve desiselerle Türkiye’nin kalkınmasının engellemeye çalışıyorlar. Geçmişte, hükümetimize muhtıralar verildi, parti kapatma davaları açıldı, 15 Temmuz’da ise hazırladıkları bir hain ile ülkeyi işgal girişiminde bulundular. Güney sınırımızda terör devleti kurmak için çalışma yaptılar ama Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile bu oyunu bozduk. Oyun devam ediyor, yeni oyunlarında ise ekonomik olarak Türkiye’yi çökertelim, önümüzde diz çöksün diyorlar. Eski dönemlerde hani bir İMF memuru geldiği zaman hükümetin başbakanı el pençe durur ya o günleri istiyorlar. Artık o dönem geçti, şanlı büyük Türkiye var. Cumhurbaşkanımız bunların oyununu bozmak için 24 Haziran’da sandığı halkın önüne getiriyor. 24 Haziran seçimleri basit bir parti seçimi değil. Milletin istikbalidir, devletin bekasıdır. Türkiye’nin kalkınması büyük hedeflerin gerçekleşmesi ve istikrarın devam etmesi şarttır. 2023 yılında hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük on ekonomisi içine yerleştirmektir” diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun konuşmasının ardından ise Nevşehir’de 5 tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. Bakan Eroğlu ve beraberindekiler daha sonra ise çiftçilere sertifika dağıttı.