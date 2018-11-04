Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kapadokya'nın balonsuz düşünülemeyeceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesini ziyaretinde bu sabah sıcak hava balon turuna katıldı. Bakan Ersoy balon turu öncesinde yaptığı açıklamada ise Kapadokya'nın balonsuz düşünülemeyeceğini söyledi. Bakan Ersoy, “Kapadokya'yı Kapadokya yapan değerlerden biri de balon turlarıdır. Çok değerli bir tanıtım enstrümanı. Hem yukarıdan aşağıyı izlemek hem aşağıdan yukarıyı izlemek çok keyifli çok zevkli ve eşsiz bir doğa olayı ile karşılaşıyoruz. Kapadokya'nın turist çeken önemli unsurlarından birisidir. İnşallah Türkiye'de bazı yerlere balon turlarını yayabiliriz ama Kapadokya kadar görsel güzelliği olan herhangi bir yer şuan bulunmuyor. İnşallah Kapadokya'yı dünyada ayrıştıran farklı bir güzelliği tüm dünyada tanıtacağız” dedi.

Bakan Ersoy, “Kapadokya balonsuz düşünülemez”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesini ziyarete gelen turistlere de çağrıda bulunurken Kapadokya'ya gelmişseniz mutlaka balona binmelisiniz dedi. Bakan Ersoy, “Kapadokya'ya gelme zahmetinde bulunduysanız Kapadokya'ya tutkuluysanız bunu mutlaka yapmak zorundasınız. Kapadokya balonsuz düşünülemez diyorum” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe'de eşlik etti.