Bakan Ersoy: “Kapadokya'da kaçak yapılaşma yapanların yanına kar kalmayacak”

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Nevşehir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi.

Bakan Ersoy, Kapadokya incelemesi kapsamında Uçhisar Güvercinlik Vadisi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nevşehir Belediyesi ziyaretinde de Alan Yönetimi Sisteminin uygulanacağını vurgulayan Bakan Ersoy, Kapadokya'da hiçbir şekilde kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Bölgeye devletten önce bölgede yaşayanların sahip çıkması gerektiğini dile getiren Bakan Ersoy, “ Kuralla uymayanlar nelerle karışılacaklarını görecekler. Kapadokya turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Değerini, kıymetini de biliyoruz. Daha iyi yerlere nasıl getiririz diye kafa yoruyoruz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kar kalacaklarını sanmasınlar. Uygulamayı da hep beraber göreceğiz. Artık konuşma değil eylem yapma vakti” dedi.

Bakan Ersoy, daha sonra Göreme Açık Hava Müzesinde Koreli bir sokak sanatçısını dinledi ve turistlerle fotoğraf çektirdi.