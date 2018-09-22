Balonlar eşliğinde muhteşem manzara

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balon turları bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da günün ağarmasıyla başlayan sıcak hava balon turları bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Sabahın erken saatlerinde Kapadokya bölgesini kuş bakışı izlemenin mutluluğunu sıcak hava balon turlarına katılarak yerden yaklaşık bin 500 metre yükseklikten izleyen turistler eşsiz manzara karşısında etkilenirken, peribacaları ile birlikte sıcak hava balonlarını ölümsüzleştirmek isteyen bazı turistler de Göreme'de bulunan aşıklar tepesinde bu anları ölümsüzleştiriyor.

Sabahın erken saatlerinde Göreme'de bulunan aşıklar tepesinde buluşan yüzlerce turist, peribacaları ile birlikte balonların eşsiz manzarası karşısında etkilenirken, bazı turistler ise yanlarında getirmiş oldukları eşyalardan kendilerine dekor yaparak peribacaları ve balonları adeta bir stüdyo havası vererek fotoğraf çektiriyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sıcak hava balon turlarını izlemek için aşıklar tepesinde bulunan yerli ve yabancı turistler; peribacaları ve sıcak hava balonlarının birleşmesinden dolayı çok etkilendiklerini ifade ederek, Kapadokya'ya aşık olduklarını söyledi.