Necdet Subaşı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen (NEVÜ) "Kadına Yönelik Şiddete Karşı" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

NEVÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programda konuşma yapan Subaşı, kadının bugünkü toplumda imtiyaz ve otorite sahibi haline geldiğini söyledi

Eğitim sisteminin ele alınarak, kadına karşı bakışın nasıl sürdürüldüğünün incelenmesi gerektiğini söyleyen Subaşı, “Kadınlar, artık imtiyaz sahibi oluyor, kamusal alanda rol alıyorlar ve dolayısıyla sahip oldukları otorite ve pozisyon gereği geçmişte olduğundan farklı bir kişilik addedilmesini gerekiyor. Sahip olduğumuz kültürel evler bir paradigma yaşıyor. O paradigmayı bugün küresel sistem üretiyor. Ama biraz geri gittiğinizde geleneğin ürettiğini görüyoruz. Bu paradigma içinde kadınlara adam akıllı yer açmak gerekiyor. Ama erkekleri kapı dışarı ederek değil, aynı yerde aynı sofrada buluşabilmek gerekiyor. Eğitim müfredatını da konuşmamız lazım. Müfredatımız nasıl bir insan tipi yetiştiriyor. İnsan yetiştirme düzenimizde, cinsiyet politikamız nasıl ele alınıyor. Bunları gözden geçirmemiz lazım. İnsanı merkez alıp, kollayan bir hukuk çerçevesinde, vicdan ve merhametimizi devre dışı bırakmadan kadın meselesini erkeklerle aynı kulvarda ele almak lazım” dedi.

Konferans programı destekleyen kişi ve kurumlara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.