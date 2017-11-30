Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 13:53

Başbakan Başdanışmanı Subaşı, ‘Kadınlar toplumda imtiyaz ve otorite sahibi haline geldi’

Başbakan Başdanışmanı Dr.

Başbakan Başdanışmanı Subaşı, ‘Kadınlar toplumda imtiyaz ve otorite sahibi haline geldi’

30 Kasım 2017 13:53

Necdet Subaşı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen (NEVÜ) "Kadına Yönelik Şiddete Karşı" adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı.


NEVÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programda konuşma yapan Subaşı, kadının bugünkü toplumda imtiyaz ve otorite sahibi haline geldiğini söyledi


Eğitim sisteminin ele alınarak, kadına karşı bakışın nasıl sürdürüldüğünün incelenmesi gerektiğini söyleyen Subaşı, “Kadınlar, artık imtiyaz sahibi oluyor, kamusal alanda rol alıyorlar ve dolayısıyla sahip oldukları otorite ve pozisyon gereği geçmişte olduğundan farklı bir kişilik addedilmesini gerekiyor. Sahip olduğumuz kültürel evler bir paradigma yaşıyor. O paradigmayı bugün küresel sistem üretiyor. Ama biraz geri gittiğinizde geleneğin ürettiğini görüyoruz. Bu paradigma içinde kadınlara adam akıllı yer açmak gerekiyor. Ama erkekleri kapı dışarı ederek değil, aynı yerde aynı sofrada buluşabilmek gerekiyor. Eğitim müfredatını da konuşmamız lazım. Müfredatımız nasıl bir insan tipi yetiştiriyor. İnsan yetiştirme düzenimizde, cinsiyet politikamız nasıl ele alınıyor. Bunları gözden geçirmemiz lazım. İnsanı merkez alıp, kollayan bir hukuk çerçevesinde, vicdan ve merhametimizi devre dışı bırakmadan kadın meselesini erkeklerle aynı kulvarda ele almak lazım” dedi.


Konferans programı destekleyen kişi ve kurumlara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
12
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    12°C
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    16°C
  • Pazartesi
    Sisli
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç