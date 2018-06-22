Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 19:56

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “İnce, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu bilmiyor”

Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Boğdağ, Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde seçim bürosunun açılışına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “İnce, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu bilmiyor”

22 Haziran 2018 19:56


Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin Kozaklı ilçesinde seçim bürosunun açılışına katıldı. Kozaklı’da partililer ile bir araya gelen Bozdağ daha sonra ise burada yaptığı konuşmada CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yüklendi. Bozdağ, “Milletimiz güçlendi devletimiz güçlendi. Yetki millete geçti, 24 Haziran Pazar günü Türkiye’nin karanlık ülkeye dönmesine izin vermeyin. Hedeflerimize birlikte koşalım. Kozaklı tıpkı geçmiş seçimlerde olduğu gibi yine bizimle birlikte yürüyecektir. Cumhurbaşkanı adayları ne yapacaklarını milletimize anlattı. Sizler sandığın öğrencilerisiniz. Karneyi sizler vereceksiniz. CHP’nin adayı daha Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumları bilmiyor. Çıkıyor ben Cumhurbaşkanı olursam sağlık karnesi ile değil nüfus cüzdanı ile tedavi olunacak diyor. İlköğretimi, ortaöğretimi bedava yapacağım diyor. CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin ne yazık ki Türkiye’den haberi yok” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç