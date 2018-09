Başkan Güven, Seçen'i ziyaret etti

Merkezi İstanbul'da bulunan Japon İş adamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği (TUJIAD) Başkanı Erdal Güven, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Japon İş adamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği (TUJIAD) Başkanı Erdal Güven , 2014 yılında Türk ve Japon işadamları arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek ve gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda ülkeler arasındaki ticari ve kültürel etkinliklerini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulan derneğin, 4 yıllık süreçte bu alanda önemli mesafeler kat ettiğini aktardı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'de Uzakdoğu'nun her alanda büyük gelişmeler ortaya koyan Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesini temel bir değer olarak ele aldıklarını belirterek, bu süreçte sivil toplum teşkilatlarının da her iki ülke arasındaki gelişmelere ciddi bir ivme kazandıracağına inandığını ifade etti. Seçen, dernek olarak yaptığı çalışmalardan dolayı Japon İş adamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği(TUJIAD) Başkanı Erdal Güven ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.