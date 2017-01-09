Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 10:53

Başkan Karaaslan, gazetecilerin gününü kutladı

Başkan Karaaslan, gazetecilerin gününü kutladı

09 Ocak 2017 10:53

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, gazetecilerin gününü kutladı.
Başkan Karaaslan yaptığı açıklamada, "Taşıdığı değer ve önem zaman geçtikçe artan, iletişimin en etkili kanallarından olan basın; kamuoyu oluşturma, halkın haber alma ve ifade özgürlüğünün güvencesidir. Basın, halkı doğru şekilde bilgilendirdiği sürece, bireyin ve toplumların da, olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi, toplumla ve dünya ile sağlıklı ilişkiler kurup bütünleşmesi mümkün olmaktadır. Kendi sorumluluğunun bilincinde olan ve bu bilinçle hak ettiği özgürlüğe sahip olan bir basın, demokrasinin vazgeçilmez gereklerindendir. Günümüzde birçok basın mensubu çok zor koşullar altında görev yapmakta ve mesleği gereği büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Basın çalışanlarının başta özlük haklarının iyileştirilmesi ve bağımsızlığının hem kurumsal hem de yasal çerçevede, bütün boyutlarıyla sağlanması, her konuda rahat, özgür, bağımsız ve güvence altında görev yapması, hepimizin ortak dileği ve sorumluluğudur. Bu aynı zamanda çağdaş bir demokrasinin de en önemli gereğidir. Bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak “Basın Çalışanları Günü” kutlu olsun. Bu önemli gün vesilesiyle bütün basın çalışanlarına huzurlu, mutlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kulandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
0
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç