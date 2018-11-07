Başkan Karaaslan Uçhisar'da pazar esnaflarını ziyaret etti

Başkan Karaaslan pazarda bulunan bütün tezgahları gezerek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi, alışveriş için pazarda bulunan vatandaş ile sohbet etti.

Başkan Karaaslan, sebze-meyve pazarını ve vatandaşları ziyaret etmenin önemine de değinerek, ‘'Esnaf ve vatandaşlarımızla muhabbet ettik, bu vesile ile dilek ve şikayetlerini öğrenmiş olduk. Vatandaşımızın verilen pazar hizmetinden memnun olduğunu görüyorum'' dedi.